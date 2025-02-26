Arabası Olanlar İsyan Etti! Kar Yağınca Şikayetler de Çığ Gibi Büyüdü: Petlas Bu Kez Yolda Kaldı

Türkiye’de kar yağışının etkili olduğu günlerde Petlas bir kez daha gündeme geldi. Birçok araç sahibi lastikleri performansı nedeniyle markayı şikayet yağmuruna tuttu.

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Arabası Olanlar İsyan Etti! Kar Yağınca Şikayetler de Çığ Gibi Büyüdü: Petlas Bu Kez Yolda Kaldı

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan’ın geçtiğimiz Aralık ayında bir uçakta “Ben Türkiye’yi satın alırım” şeklindeki skandal çıkışıyla tepki çeken firma, şimdi de “Jilet gibi kayan lastikleri” ile vatandaşı çileden çıkardı.

Kar yağışıyla birlikte yollara güvenle çıkmak isteyen sürücüler, Petlas lastiklerinin performansı karşısında adeta şok yaşadı. Vatandaşlardan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

İnternette şikayet sitelerinde çok sayıda sürücü Petlas'ı topa tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi

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