24. Vehbi Koç Ödülü'nü Kıvanç Birsoy Kazandı

Vehbi Koç Vakfı tarafından her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verilen Vehbi Koç Ödülü’nün 2025 yılı kazananı belli oldu. Bu yıl sağlık alanında takdim edilen ödül, Rockefeller Üniversitesi Metabolik Düzenleme ve Genetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kıvanç Birsoy’a verildi. Birsoy, kanserin oluşum sürecinde etkili metabolik yolları keşfetmeye yönelik bilimsel çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN BELİRLENDİ

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödül, Prof. Dr. Ahmet Gül’ün başkanlığındaki seçici kurulun önerdiği üç aday arasından Kıvanç Birsoy’a verildi. Seçici kurulda Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Tayfun Özçelik ve Prof. Dr. Murat Akova da yer aldı. Türkiye’den araştırmacıların da bulunduğu bir ekibe liderlik eden Birsoy, bilim dünyasındaki önemli çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

ÖMER KOÇ: "VEHBI KOÇ, TÜRKİYE'NİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞTI"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Vehbi Koç’un Türkiye’nin kalkınmasına adanmış bir hayat sürdüğünü belirtti.

“Vehbi Bey, ‘Ülkem varsa ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.’ anlayışıyla çağdaş ve refah içinde bir Türkiye için çalıştı. Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nı kurarak eğitime, sağlığa ve kültüre katkı sağladı. Bugün de vakfımız, gelişime öncülük eden ve gençlere ilham veren kişi ve kurumları ödüllendirerek bu vizyonu sürdürüyor.”

Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere dikkat çeken Ömer Koç, biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve yapay zeka gibi alanlardaki ilerlemelerin yeni tedavi yöntemlerinin bulunmasına olanak sağladığını vurguladı.

"KANSERLE MÜCADELEDE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR UMUT VERİYOR"

Ömer Koç, kanserin günümüzde halen en büyük sağlık sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, bilim insanlarının bu alanda yürüttüğü çalışmalara değindi.

“Her beş kişiden biri hayatının bir döneminde kansere yakalanıyor. Bu durum endişe verici olsa da bilimsel araştırmalar umut verici sonuçlar doğuruyor. Sağlık alanında ilerleme kaydetmek, ancak nitelikli ve bilim odaklı insanlarla mümkün olabilir. Bu yıl ödülümüzü, kanser tedavisinde önemli araştırmalara imza atan çok değerli bir bilim insanına takdim ediyoruz.”

KIVANÇ BİRSOY: "BU ÖDÜL BENİM İÇİN AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR"

Ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kıvanç Birsoy, Vehbi Koç Vakfı’nın Türk bilim insanlarına sağladığı desteğin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

“Vehbi Koç Vakfı’nın desteği yalnızca ilham verici değil, aynı zamanda benim gibi yurt dışında çalışan birçok araştırmacı için de büyük bir motivasyon kaynağı. Cumhuriyetimizin gelişimine önemli katkılar sunmuş bir isim olan Vehbi Koç adına bu ödülü almak benim için ayrı bir anlam taşıyor.”

2015 yılında kurduğu laboratuvarda kanser hücrelerinin enerji ihtiyacı ve besin kullanım mekanizmalarını araştırdıklarını söyleyen Birsoy, hedeflerinin metabolizmanın kanser ve diğer hastalıklardaki rolünü daha iyi anlamak ve bu bilgiyi tedaviye dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Koç Ailesi’ne, Vehbi Koç Vakfı yöneticilerine ve seçici kurula teşekkür eden Birsoy, ödülün bilim dünyasında yürüttüğü çalışmalara katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA