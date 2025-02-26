Kripto Para İşlemlerine 15 Bin TL Sınırı! Resmen Duyuruldu: Artık Kimlik Bilgisi Zorunlu Olacak

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacıyla kripto paralara ilişkin bazı tedbirler uygulanacak.

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Kripto Para İşlemlerine 15 Bin TL Sınırı! Resmen Duyuruldu: Artık Kimlik Bilgisi Zorunlu Olacak

Resmi Gazete'de kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024 tarihinde yayımlandı. Bu kapsamda 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu hale getirildi.

Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınırken bu tarih dün itibariyle sona erdi ve karar 25 Şubat itibarıyla uygulanmaya başladı.

Kripto Para İşlemlerine 15 Bin TL Sınırı! Resmen Duyuruldu: Artık Kimlik Bilgisi Zorunlu Olacak - Resim : 1

KİMLİK BİLGİLERİ İSTENECEK

Buna göre kripto varlık işlemlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak. Karar, bugün itibarıyla 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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