Motorin Fiyatlarına İndirim Getiren Düşüş! Petrol Yılın En Dip Seviyesinde: Akaryakıt Tabelası Değişiyor

Son dakika haberine görei, petrol fiyatları yılın en düşük seviyesini görürken bu düşüş akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün zam gelen motorin fiyatları için yarın büyük bir indirim geliyor. Mazot fiyatı 1,43 TL düşecek. Peki 26 Şubat 2025 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL? İşte benzin-mazot fiyatı haberinin detayları..

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Motorin Fiyatlarına İndirim Getiren Düşüş! Petrol Yılın En Dip Seviyesinde: Akaryakıt Tabelası Değişiyor

Son dakika: Petrol fiyatları yılın en düşük seviyesine geriledi, akaryakıt fiyatlarına indirim haberi gecikmedi. Fiyatlardaki düşüşün nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve enerji talebini azaltacağı yönündeki artan endişeler oldu. Ham petrol 69 doların altına düşerek yüzde 2,5 geriledi. Brent petrol ise 72,67 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Son 1 yılda brent tarafında düşüş yüzde 12’ye, ham petrolde ise yüzde 11 dayanmış durumda. Petrol, bu yılın başlarında başlangıçta 80 doların üzerine çıkmış ancak daha sonra Çin'den gelen zayıf talep beklentileri, piyasadaki ek varil potansiyeli ve tarifelerin küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi ihtimali nedeniyle düşüşe geçmişti.

Motorin Fiyatlarına İndirim Getiren Düşüş! Petrol Yılın En Dip Seviyesinde: Akaryakıt Tabelası Değişiyor - Resim : 1

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Başta motorin fiyatları ve benzin fiyatı olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim haberi gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 1,45 TL zam yansıtılmış ve litre fiyatları bazı şehirlerde 50 TL’yi aşmıştı. Mazot fiyatları için yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,43 TL indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise şimdilik bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Motorin Fiyatlarına İndirim Getiren Düşüş! Petrol Yılın En Dip Seviyesinde: Akaryakıt Tabelası Değişiyor - Resim : 2

GÜNCEL BENZİN MAZOT FİYATLARI (26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA)

İstanbul Avrupa Yakasında motorin fiyatı 48,01 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise 47,89 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları da 46,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 49,11 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 47,38 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 48,72 TL, benzin de 46,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Motorin Benzin Akaryakıt
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