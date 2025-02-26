Ramazanda 81 İlde İftar Sofrası! Vakıflar Genel Müdürlüğü Duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 il ile Bosna Hersek, Kosova ve KKTC'de ramazan ayında iftar sofrası kuracak.

Ramazanda 81 İlde İftar Sofrası! Vakıflar Genel Müdürlüğü Duyurdu

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında bu yıl da Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, ramazan boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak.

İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüklerine bağlı 81 ilde yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenlenecek. İftar sofraları, ramazanın 29 günü hizmet verecek.

Ramazanda 81 İlde İftar Sofrası! Vakıflar Genel Müdürlüğü Duyurdu - Resim : 1

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Mahallesi, Tacettin Dergahı, Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji bahçesi, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil bahçesi ve Hacı Bayram-ı Veli imareti, İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal'da, İzmir'de Gaziemir Bizim Bahçe Kır Düğün Salonu, Bayraklı Şehir Hastanesi acil servis bahçesi, Konak Hisar Cami avlusu ile deprem bölgesinde Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanı olmak üzere 81 ilde belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak.

Bosna Hersek'te Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Doboj Emmaus Rehabilitasyon Merkezi ve Srebrenitsa Öğrenci Yurdu'nda, Kosova'da Priştine Erkek Öğrenci Yurdu, Priştine Kız Öğrenci Yurdu, Gilan Alaaddin Medresesi ve Prizren Terzi Memiş Bey Medresesi ile KKTC'de Lefkoşa Ebubekir Camisi'nde iftar sofraları kurulacak.


Tüm bölge halkının davetli olduğu sofraların yer bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: AA

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