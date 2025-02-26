Yeni Yargı Paketinde Eleştirilecek Düzenleme! Yaralama, Hakaret ve Tehdit Suçlarına Ödül Gibi Ceza

AKP'nin yeni yargı paketinden çok eleştirilecek bir düzenleme çıktı. Yeni düzenlemeyle art arda aynı suçu işlemiş olan kişilere erken tahliye yolu açılıyor. Suçlunun eğer 'iyi hal' durumu olduğuna kanaat getirilirse aldığı cezanın dörtte birini dışarıda infaz edebilecek. Düzenleme kapsamında ise basit yaralama, hakaret ve tehdit suçları yer alıyor.

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Yeni Yargı Paketinde Eleştirilecek Düzenleme! Yaralama, Hakaret ve Tehdit Suçlarına Ödül Gibi Ceza

AKP'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni yargı paketine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklik kapsamına mükerrer suçların cezaları da dahil edilecek. Mevcut mevzuatta basit suç olarak kabul edilen ve mevzuatta ‘mükerrer suç’ tanımıyla yer alan suçları işleyenlere herhangi bir indirim uygulanmıyor ve kişiler verilen cezanın tamamını yatıyor.

Yeni Yargı Paketinde Eleştirilecek Düzenleme! Yaralama, Hakaret ve Tehdit Suçlarına Ödül Gibi Ceza - Resim : 1

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte art arda suç işlemiş ve cezaevine girmiş olanlarda eğer 'iyi hal' durumu varsa cezalarının tamamını değil; dörtte üçünü cezaevinde, kalanını ise dışarıda infaz edecekler.

Örneğin, mükerrer suç nedeniyle cezaevine giren biri 10 yıl ceza almışsa, bu kişi cezasının 7,5 yılı cezaevinde; kalan 2,5 yılını ise dışarıda infaz edebilecek. Bu kapsama giren suçlar arasında basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlar bulunuyor.

'İYİ HAL' DEĞERLENDİRMESİ

Düzenleme, her mükerrer suçlunun otomatik olarak bu haktan yararlanmasını sağlamayacak. Şartlı salıverme süresi geldiğinde hükümlünün cezaevi kurallarına uyumu, iyileştirme programlarına katılımı ve tekrar suç işleme riski göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılacak. Pişmanlık göstermeyen veya topluma uyum sağlayamayacağı düşünülen hükümlüler infazın tamamını cezaevinde geçirmeye devam edecek.

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Kaynak: Türkiye gazetesi

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