Büyük Kongrenin Yankıları Sürüyor: Seçimin Faturası Üç İsme Kesildi

AKP'nin geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen kongresinin yankıları sürüyor. Listelere giren isimler kadar giremeyenler de çok konuşuldu. Yönetimde kendine yer bulamayan 3 isim için "seçim yenilgisinin faturası onlara kesildi" değerlendirmesi yapılırken, Ali İhsan Yavuz için ise 'görevde kalmasına kendi bile şaşırdı' yorumları yapıldı.

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Büyük Kongrenin Yankıları Sürüyor: Seçimin Faturası Üç İsme Kesildi

AKP, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirdi. Partinin yeni vitrini belli oldu. Kimlerin kalıp, kimlerin gideceği merak ediliyordu. MKYK'nın yarısı değişti. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden ve AKP'ye katılan 9 isimden 7'si MKYK'da kendine yer buldu.

Büyük Kongrenin Yankıları Sürüyor: Seçimin Faturası Üç İsme Kesildi - Resim : 1
Hamza Dağ

ÜSTÜ ÇİZİLEN 3 İSİM

Başka partilerden katılan isimlerin yanı sıra AKP'de uzun süreler görev almış fakat üstü çizilen isimler de dikkat çekti. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, son iki seçimin faturasının üç isme kesildiğini yazdı. "Genel başkan yardımcılarından Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Fatih Şahin’in genel merkez yönetimine alınmaması ‘troyka gitti’ şeklinde yorumlanıyor." ifadelerini kullanan Babacan, görevde kalmasıyla herkesi şaşkına çeviren o ismi de açıkladı: Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz.

Büyük Kongrenin Yankıları Sürüyor: Seçimin Faturası Üç İsme Kesildi - Resim : 2
Ali İhsan Yavuz

"KENDİSİ BİLE ŞAŞIRDI"

Yavuz'un görevde kalmasına 'kendisinin bile şaşırdığını' ifade eden Babacan, görev verilmeyen isimlerin bakan olarak değerlendirilebileceği yorumlarının da yapıldığını ancak bu iddiaların birçok kişi tarafından 'düşük olasılık' olarak değerlendirildiğini söyledi.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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AKP 8. Olağan Büyük Kongresi AKP Kongre Ali İhsan Yavuz Hamza Dağ Recep Tayyip Erdoğan
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