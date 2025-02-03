Gözler Yeni Yargı Paketinde! Meclis'e Ne Zaman Gelecek, Hangi Düzenlemeler Yapılacak?

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin açıklanmasının ardından, Adalet Bakanlığı bir süredir çalışmasını yaptığı 10 Yargı Paketi’ne hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı strateji belgesi çerçevesinde hazırlanan 10. Yargı Paketi’ne ilişkin bilgi veren Adalet Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin Şubat ayının ilk haftasında TBMM'ye sunulacağını söylediler.

SUÇLARIN ALT LİMİTİ 3 YIL

Adalet Bakanlığı yetkilileri, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararları nedeniyle 2 yıl altında ceza karşılığı olan suçlarda, denetimli serbestlik ya da hükmün geriye bırakılmasının uygulandığını hatırlattılar. Bu kriterin yeni yargı paketiyle düzenlendiğini ifade eden yetkililer, suçların ceza alt sınırının 3 yıldan başlayacağı ifade ettiler.

Bu düzenleme ile toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasının amaçlanacağını da dikkat çeken Adalet Bakanlığı yetkilileri, hakimlerinde uluslararası hukuk çerçevesine takılmasının önüne geçileceğini söylediler.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA CEZA ARTIYOR

Ölümlü trafik kazalarında uygulanan ceza alt sınırları yeni yargı paketiyle iki katına çıkarılıyor. Halen yargılamada uygulanan 2 yıldan 6 yıla kadar olan hapis istemi, 10. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile 4-12 yıl olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca aynı düzenlemeyle kazada birden fazla kişi hayatını kaybettiyse, ya da hem ölüm hem de yaralanmalar da varsa cezanın üst sınırı 24 yıla kadar çıkarılabileceği de düzenlemede yer alıyor.

ARACI YOLUNDAN EDENE DE 3 YIL

Yargı paketinde yine bir başka suçta da alt sınır değişikliğine gidildi. Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir aracın hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiler, bundan sonra en az üç yıl hapis cezası ile yargılanacak ve tutuklanacak.

İYİ HAL UYGULAMASI KALDIRILIYOR

10. Yargı Paketi ile yeni bir uygulamaya daha geçilecek. Basit suçlardan sabıka kaydı olmasına karşın herhangi bir cezai işlem görmeyen faillerin işledikleri suçlar artık cezasız kalmayacak. Özellikle mahkemeye çıkarılmadan, savcılıktan serbest bırakılma uygulamasına son verilecek. Mahkemeler, kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinden yargılanan kimselerin ilk duruşmada şartlı tahliye edemeyecek.

Özellikle kamuoyunda tepki toplayan bir uygulama olarak bilinen 'Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine' de son verilecek. Bu kişiler için uygulanan yargılama usulü ve iyi hal indirimi tamamen değiştirilecek.

İNFAZ DÜZENLEMESİ BU PAKETTE YOK

Bu arada kamuoyunda yoğun şekilde konuşulan İnfaz Düzenlemesine ilişkin bilgi veren Adalet Bakanlığı yetkilileri, 10. Yargı Paketi’nde bu tarz bir düzenleme olmadığını ifade ettiler. İnfaz Kanunu’nda yapılacak düzenlemenin ayrı bir çalışma olarak Meclis’e sunulacağının altını çizen yetkililer, “Düzenleme asla bir af mahiyetinde değildir. Bazı kanunların uygulamasında ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olacak” dediler.

Kaynak: Haber Merkezi