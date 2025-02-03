16 Yaşındaki Kız Çocuğuna ve Köpeğine Dehşeti Yaşatmıştı... Barışmak İstemeyince Öldürmeye Kalkmış!

Ankara Polatlı'da yaşanan şiddet olayı görenleri dehşete düşürdü. Akif Ayaz isimli erkek, 16 yaşındaki H.N.K. isimli çocuğunu zorla arabaya bindirmeye çalıştı, ardından kızı korumaya çalışan köpeğini de defalarca tekmeledi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan H.N.K., yaşadığı korku dolu anları anlatırken şüphelinin barışma teklifini reddettiği için saldırıya uğradığı anlattı. H.N.K, Ayaz'ın daha önce de kendisini merdivenlerden ittiğini söyledi. Akif Ayaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 21 yaşındaki Akif Ayaz isimli erkek, dün akşam saatlerinde tartıştığı kız arkadaşı H.N.K. ile saat 22.40'da Kurtuluş Mahallesi'ndeki Battalgazi Caddesi üzerinde buluştu. Akif Ayaz, tartışmaya devam ettiği H.N.K.'yı saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Ayaz, kendisine direnen H.N.K.'nin köpeğini de defalarca tekmeledi. Ayaz'ın aracın arka koltuğuna zorla bindirdiği H.N.K., bu sırada kendisini dışarıya attı. Ayaz, kız arkadaşı ve köpeğini darbettikten sonra araca binerek uzaklaştı. Bu sırada H.N.K., yere düşerek başını kaldırıma çarptı.

TUTUKLANDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda yaralanan H.N.K.'ye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.K. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Akif Ayaz, polis tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan 4 suç kaydı bulunan Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma', 'kişi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' ve 'hayvana kötü muamele' suçlarından adliyeye sevk edildi. Kız arkadaşı H.N.K.'yı dövüp, köpeğini tekmelediği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Akif Ayaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

EVE GİTMEK İSTEYİNCE SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Şüphelinin ifadesinde, kız arkadaşı H.N.K. ile gezdiklerini, H.N.K.’nın akşam eve gitmek isteyince bırakmak istemediğinden kavga ettiklerini söylediği belirtildi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE DEHŞET SAÇTI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen H.N.K., poliste ifade vererek, Akif Ayaz'dan şikayetçi oldu. H.N.K., dün 17.30 sıralarında Akif Ayaz ile tartışma yaşadıklarını ve kendisini engellediğini belirterek, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"21.30 civarı bana Instagram üzerinden ulaştı. 'Son bir kez konuşalım mı, küpen bende kalmış' gibi bir cümle kurdu. Sonra ben buluşmaya gittim. İlk başta benden af diledi, 'Affet beni, bir daha olmayacak' vesaire diye cümleler kurdu. Ben istemedim. Barışmak istemeyince cebindeki bıçağı bana doğru tutup, 'Seni öldürürüm, benden ayrılamazsın' gibi cümleler kurdu. Sonra beni zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Ayaklarıyla yüzüme falan vurdu. O sırada köpeğim, 'Bana bir şey yapıyor' diye saldırmaya kalktı. Köpeğimi defalarca tekmeledi, aynı şekilde beni de. Sonra benim telefonumu zorla almaya çalıştı. Araçtan indiğimde köpeğimi bulamamıştım, büyük ihtimalle köpeğimi aldı diye arabaya tutunmaya çalıştım, o sırada yere düştüm, kaşımı yere vurdum. Şikayetçiyim, hiçbir şekilde susmayacağım, adalet yerini bulacak."

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ

H.N.K., saldırganın daha önce de kendisini merdivenlerden ittiğini söyleyerek, "O zaman, 'Yanlışlıkla oldu' demişti. Hatta parmağımda yara izleri de mevcut. Ciddiye almamıştım, özür falan dilemişti. Psikolojim çok kötü, kendimi hiç iyi hissetmiyorum, artık tek başıma dışarıya çıkmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

KÖPEĞİ BULUNDU

Öte yandan olay sırasında kaçan H.N.K.'nın köpeği Bulut, çevredekiler tarafından bulundu. Veteriner hekimin yaptığı kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, H.N.K'nin yakınlarına teslim edildi.

Ankara’da Dehşet, Kaçırmaya Çalıştığı Kız Çocuğunu Köpeğiyle Birlikte Dakikalarca Darp EttiAnkara’da Dehşet, Kaçırmaya Çalıştığı Kız Çocuğunu Köpeğiyle Birlikte Dakikalarca Darp EttiGüncel

Kaynak: DHA

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