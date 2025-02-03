İkinci Kattaki Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Eskişehir’de ikinci kattaki balkondan aşağı düşen 63 yaşındaki kadın yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde 3 katlı apartmanın 2’nci katında oturan Aynur G., evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aynur G., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aynur G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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