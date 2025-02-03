Tekirdağ’da Görünmez Kaza, Minibüsten İndiği Anda…
Tekirdağ’da yolcu minibüsünden indiği esnada dengesini kaybeden 87 yaşındaki yolcu yere düşerek yaralandı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde yaşandı. Yeniçiftlik yönüne seyreden yolcu minibüsü, 87 yaşındaki yolcu Y.S.’nin inmesi için Cumhuriyet Parkı girişinde durakladı.
Minibüsten indiği esnada dengesini kaybeden Y.S. kaldırım üzerine düştü.
Düşmenin etkisiyle yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA