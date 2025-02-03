Trafik Ekiplerinden Motosikletlilere Denetim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafik polisleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında motosiklet kullanıcılarına tavsiyelerde bulunuldu.

Trafik Ekiplerinden Motosikletlilere Denetim

İlçede yoğun trafik akışının olduğu caddelerde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince motosikletlilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uyan motosikletli kuryeler, diğer sürücülere örnek gösterildi.

Trafik Ekiplerinden Motosikletlilere Denetim - Resim : 1

Kask takmanın önemine vurgu yapılan trafik polisi Eyüp Sarıkaya, sürücülere can güvenliklerine dikkat etmeleri açısından trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde bilgilendirme yaptı. Motosikletlere yönelik uygulamaların kış ayında da sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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