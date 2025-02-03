Bursa Valiliği Tarih Vererek Uyardı, Lapa Lapa Kar Geliyor
Bursa Valiliği, vatandaşları uyararak kar yağışı için tarih verdi. Valilik, Salı ve Çarşamba gününden itibaren kentte kar yağışının etkili olacağını açıklayarak sıcaklığın azalacağını söyledi.
Bursa Valiliği, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurarak önemli bir açıklama yaptı. Valilik, Salı ve Çarşamba günü kentte kar yağışının etkisini göstereceğini söyledi.
SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışına ilişkin şöyle denildi: Yapılan son değerlendirmelere göre, 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir.