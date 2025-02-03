Bursa Valiliği Tarih Vererek Uyardı, Lapa Lapa Kar Geliyor

Bursa Valiliği, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurarak önemli bir açıklama yaptı. Valilik, Salı ve Çarşamba günü kentte kar yağışının etkisini göstereceğini söyledi.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışına ilişkin şöyle denildi: Yapılan son değerlendirmelere göre, 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir.