Vahşetin Adresi Bu Kez Erzincan! Belediyeden Kan Donduran Talimat: Sahipsiz Köpekleri Canlı Canlı Gömdüler

Erzincan'da kent merkezindeki Çağlayan mevkiinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre toplam 10 sahipsiz köpek belediyenin talimatıyla çöplüğe açılan çukurlara gömüldü.

CANLI CANLI GÖMDÜLER

Gömülen köpeklerin bazılarının ise canlı olduğu görüldü. Öte yandan sahipsiz köpeklerin toplama aracından kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

CHP KONUYU TAKİP EDECEK

Dehşet veren olayın ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül açıklama yaptı. Sarıgül, Erzincan Belediyesi'nde bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadığını ve konuyu takip edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi