Vahşetin Adresi Bu Kez Erzincan! Belediyeden Kan Donduran Talimat: Sahipsiz Köpekleri Canlı Canlı Gömdüler
Hayvan katliamlarının ardı arkası kesilmezken, vahşetin son adresi Erzincan oldu. Belediyenin talimatıyla, sahipsiz köpeklerin kent merkezindeki çöplüğe gömüldüğü ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde, çukura gömülen bazı köpeklerin ise canlı olduğu görüldü.
Erzincan'da kent merkezindeki Çağlayan mevkiinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre toplam 10 sahipsiz köpek belediyenin talimatıyla çöplüğe açılan çukurlara gömüldü.
CANLI CANLI GÖMDÜLER
Gömülen köpeklerin bazılarının ise canlı olduğu görüldü. Öte yandan sahipsiz köpeklerin toplama aracından kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.
CHP KONUYU TAKİP EDECEK
Dehşet veren olayın ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül açıklama yaptı. Sarıgül, Erzincan Belediyesi'nde bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadığını ve konuyu takip edeceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: