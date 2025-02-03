Cezaevinde İntihar Eden 'Yenidoğan Çetesi' Sanığı İlker Gönen İçin Tören

Cezaevinde intihar eden 'Yenidoğan Çetesi' davası sanığı İlker Gönen için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. İlker Gönen'nin avukatı Aydın Mantar, "Mutlaka beyanda bulunacağım. İlk bulgular intihar yönünde biz evrak görmeden dosya görmeden adli tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:

Türkiye’nin gündemine oturan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında tutuklu bulunan ve cezaevinde intihar eden İlker Gönen için cenaze töreni düzenlendi. Gazetecilere açıklama yapan İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, "Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.

Cezaevinde İntihar Eden 'Yenidoğan Çetesi' Sanığı İlker Gönen İçin Tören - Resim : 1

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen için İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İlker Gönen'in aile yakınları katıldı. Aile üyeleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

İlker Gönen'nin avukatı Aydın Mantar, "Mutlaka beyanda bulunacağım. İlk bulgular intihar yönünde biz evrak görmeden dosya görmeden adli tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çete
Son Güncelleme:
Tekirdağ’da Görünmez Kaza, Minibüsten İndiği Anda… Tekirdağ’da Görünmez Kaza, Minibüsten İndiği Anda…
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
İkinci Kattaki Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı İkinci Kattaki Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı Türkiye'nin En Pahalı Şehri Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti