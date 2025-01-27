Yargıda Yeni Dönem Başlıyor! Anlık Takibe Alınacaklar

Hâkim ve savcı yardımcılığı sınavları, çok aşamalı bir yapıya dönüştürülerek test, yazılı sınav ve mülakat süreçlerini kapsayacak. Bunun yanı sıra, yurt dışında lisansüstü eğitim ve yabancı dil öğrenimi gören hâkim ve savcı sayısı artırılacak. Bu düzenlemelerle uluslararası standartlara uygun bir adalet sistemi hedefleniyor.