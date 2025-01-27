Yargıda Yeni Dönem Başlıyor! Anlık Takibe Alınacaklar
Hükümet, adalet sisteminde yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemenin temel amaçlarından biri, yargıda anlık takip ve etkin teftiş döneminin başlatılması olacak. Bu kapsamda, adalet ve yargı teşkilatının teftiş kapasiteleri güçlendirilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeni düzenlemeyle birlikte, yargı süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını hedefleyen önleyici teftiş uygulamaları hayata geçirilecek. Teftiş kurulları, yargı sistemini anlık olarak izleyebilecek birimler oluşturacak. Bu birimler, sorunları hızla tespit ederek çözüme kavuşturacak. Ayrıca, başarılı teftiş uygulamaları kayıt altına alınarak örnek teşkil etmesi sağlanacak.
Müfettiş olabilmek için gerekli mesleki kıdem süresi uzatılacak. Göreve başlayan müfettişler, uzmanlık gerektiren konularda düzenli eğitimler alarak daha donanımlı hale getirilecek.
Cumhuriyet savcılarının adalet daireleri ve kasa hesaplarına yönelik denetim yetkilerini artırmak amacıyla ağır ceza merkezlerinde özel denetim büroları kurulacak.
Hâkim ve savcı yardımcılığı sınavları, çok aşamalı bir yapıya dönüştürülerek test, yazılı sınav ve mülakat süreçlerini kapsayacak. Bunun yanı sıra, yurt dışında lisansüstü eğitim ve yabancı dil öğrenimi gören hâkim ve savcı sayısı artırılacak. Bu düzenlemelerle uluslararası standartlara uygun bir adalet sistemi hedefleniyor.
Yargıdaki iş yükünü azaltmak amacıyla hâkim, savcı ve adalet personeli sayısı artırılacak. Ayrıca, yargısal faaliyetlere destek sağlamak için uzmanlık gerektiren hizmet alanlarında yeni düzenlemeler yapılacak.