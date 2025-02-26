Donald Trump için Çılgın Teklif! 250 Dolarlık Banknot için Çalışma Başlatıldı: Paranın Üzerinde Onun Resmi Olacak

ABD Temsilcisi Joe Wilson, enflasyona bir çözüm ve "en değerli başkana" bir övgü olarak nitelediği 250 dolarlık bir banknotta Donald Trump'ın yer almasını önerdi.

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Donald Trump için Çılgın Teklif! 250 Dolarlık Banknot için Çalışma Başlatıldı: Paranın Üzerinde Onun Resmi Olacak

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Başkan Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık banknot için yasal çalışmaları başlattığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Donald Trump için Çılgın Teklif! 250 Dolarlık Banknot için Çalışma Başlatıldı: Paranın Üzerinde Onun Resmi Olacak - Resim : 1

ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti." değerlendirmesini yaptı.

Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını belirterek "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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