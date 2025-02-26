Kayıp Olarak Aranıyordu, Dolandırıcıların Eline Düştüğü Ortaya Çıktı

Nevşehir’in Çat beldesinde 2 gündür kayıp olarak aranan A.N., dolandırıcılar tarafından kandırılmak üzereyken jandarma ekiplerince bulundu.

A.N.’den haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda, A.N’nin kaybolmadığı, dolandırıcılar tarafından yönlendirilerek ailesiyle iletişim kurmasının engellendiği belirlendi.

Dolandırıcıların, mesajlaşma uygulaması üzerinden sahte yakalama emri göndererek A.N’yi kandırdığı ve bankamatik üzerinden para transferi yapmaya yönlendirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, A.N.’ye para transferi gerçekleşmeden ulaşarak müdahalede bulundu.

A.N., yaklaşık 160 bin lira ve bir miktar altını dolandırıcılara teslim etmeden kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA