Şener Şen'den Şoke Eden Karar! Duyan İnanamadı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Şener Şen, yakın zamanda 82. yaşını Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu'nunda bulunduğu yakın dostları ile kutlamıştı.

Sanatçının evindeki doğum gününe katılan ünlü şarkıcı Emel Sayın "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun " demişti.