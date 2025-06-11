Şener Şen'den Şoke Eden Karar! Duyan İnanamadı
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden ünlü oyuncu Şener Şen, herkesi şoke eden kararını duyurdu. Son yıllarda tiyatro ile anılan usta oyuncu artık sahneye çıkmayacağını söyledi.
Kaynak: HaberTürk
Hababam Sınıfı, Kibar Feyoz, Neşeli Günler, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, İkinci Bahar gibi projelerle hafızalara kazınan, Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan ünlü oyuncu Şener Şen’in rol aldığı DasDas'ın 'Zengin Mutfağı' oyunu Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez tiyatroseverlerle buluştu.
8 SENE SAHNEDE OYNANDI
Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren oyun, 8 sene boyunca 400'den fazla oyunu kapalı gişe oynayarak büyük bir başarıya imza atan oyun büyük beğeni topladı.
Son kez sahnelenen oyun sonrasında görüntülenen Şener Şen, herkesin merak ettiği ‘Sahneleri bırakacak mı?’ sorusunu cevapladı.
Hem sinema hem de tiyatro önemli yapımlarda rol alan Şener Şen, ‘Hayır, bitti’ diyerek, sahnelere dönmeyeceğini belirtti.
Kapalı gişe oynanan DasDas’ta Şener Şen Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç kuşağın yetenekli tiyatrocuları ile aynı sahneyi paylaşmıştı.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Şener Şen, yakın zamanda 82. yaşını Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu'nunda bulunduğu yakın dostları ile kutlamıştı.
Sanatçının evindeki doğum gününe katılan ünlü şarkıcı Emel Sayın "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun " demişti.