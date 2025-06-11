Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
Gayrimenkul piyasasında fiyat artışları artık sadece emlakçılarla sınırlı kalmıyor. Ticaret Bakanlığı, fahiş konut fiyatlarına karşı yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, ev sahipleri de doğrudan denetim kapsamına alındı. Artık keyfi fiyat artışları yapan taşınmaz sahipleri, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yönetmelik kapsamında, gayrimenkul ilanlarında belirtilen fiyatların ekonomik göstergelerle uyumlu olması zorunlu hale geldi. Döviz kuru, altın fiyatları, TÜFE ve konut fiyat endeksi gibi parametreler dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde, aşırı sapmalar cezalandırılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Taşınmaz sahiplerinin spekülatif fiyat artışlarına gitmeleri yasaklandı. Emlak işletmeleri bu tür ilanlara aracılık edemeyecek. Artık mal sahipleri de idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.
CEZALAR 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR
Henüz mal sahiplerine uygulanacak ceza miktarı netleşmemekle birlikte, uzmanlara göre emlak ofislerine uygulanan 150 bin TL’ye varan cezaların benzerleri mülk sahiplerine de yansıtılabilir. Geçmişte 1.000’i aşkın emlak ofisine kesilen toplam 100 milyon TL’yi aşan cezaların ardından, şimdi gözler doğrudan ev sahiplerine çevrildi.
ARTIK SORUMLULUK MAL SAHİBİNDE
Gayrimenkul uzmanları, yaptığı açıklamada sistemdeki önemli bir boşluğun kapandığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, cezaların önceden sadece emlak ofislerine yapıldığını hatırlatarak, ev sahiplerinin de artık bu kervana dahil edildiğini belirterek uyardı.
EMLAK PİYASASINDA DİJİTAL TAKİP GÜNDEMDE
Fahiş fiyatların tespitinde bakanlık sadece ilan fiyatlarına değil, genel ekonomik verilerle uyuma bakıyor. Ancak net bir eşik henüz belirlenmiş değil. Bu durum bazı belirsizlikleri beraberinde getirirken, uzmanlar çözümün dijital sistemlerde olduğunu vurguluyor.
Yakında devreye alınması planlanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile gerçek dışı fiyat girişlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Avrupa ve Orta Doğu’da kullanılan bölgesel fiyat analiz sistemlerinin Türkiye’de de uygulanması gerektiği belirtiliyor.
VATANDAŞLAR NE YAPMALI?
Ev sahibi ya da kiracı fark etmeksizin herkesin bilinçli hareket etmesi gereken bir döneme girildi. Uzmanlara göre şunlara dikkat edilmeli:
Şüpheli ilanlar, Ticaret Bakanlığı ya da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirilebilir.
Mağduriyet durumunda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir.
Emlak işlemleri, belgeli ve kayıtlı şekilde yapılmalı.