Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda

EMLAK PİYASASINDA DİJİTAL TAKİP GÜNDEMDE

Fahiş fiyatların tespitinde bakanlık sadece ilan fiyatlarına değil, genel ekonomik verilerle uyuma bakıyor. Ancak net bir eşik henüz belirlenmiş değil. Bu durum bazı belirsizlikleri beraberinde getirirken, uzmanlar çözümün dijital sistemlerde olduğunu vurguluyor.

Yakında devreye alınması planlanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile gerçek dışı fiyat girişlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Avrupa ve Orta Doğu’da kullanılan bölgesel fiyat analiz sistemlerinin Türkiye’de de uygulanması gerektiği belirtiliyor.