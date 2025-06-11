Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek

'TL FIRSATLAR DOĞURACAK'

Atilla Yeşilada, yatırım portföylerinde dövizin ağırlığını azaltma çağrısı da yaptı. “TL mevduat ve para piyasası fonları şu anda yatırımcıya büyük fırsatlar sunuyor” diyen Yeşilada, Merkez Bankası'nın olası faiz indiriminin erteleneceğini, bu sürecin de TL yatırımcısı için avantajlı bir zemin yaratacağını ifade etti.

Siyasi risklerin artabileceğini belirten Yeşilada, bunun kısa vadede TL’ye negatif değil, pozitif yansıyacağını ve mevduat faizlerinin cazibesini artıracağını vurguladı.