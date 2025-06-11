Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek
Ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Finans piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Yeşilada, altın ve konut yatırımlarında artık geçmişin kazançlarının aranmaması gerektiğini söyledi. Özellikle altın için “hikayesi sona erdi” ifadesini kullanan Yeşilada, yatırım stratejilerinin değişmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Forextv’de konuşan deneyimli ekonomist, altın fiyatlarını bu noktaya taşıyan küresel gerilimlerin etkisinin sınırlı kalmaya başladığını belirtti. Jeopolitik risklerin devam ettiğini ancak yatırımcılar açısından fiyatların doyum noktasına ulaştığını savunan Yeşilada, "Bu fiyatlardan altın satın almak mantıklı değil" dedi.
ABD-Çin arasındaki gerilime de değinen Yeşilada, bu çatışmadan yakın zamanda bir çözüm çıkmayacağını, dolayısıyla altını yükseltecek yeni bir katalizör görünmediğini söyledi.
'TL FIRSATLAR DOĞURACAK'
Atilla Yeşilada, yatırım portföylerinde dövizin ağırlığını azaltma çağrısı da yaptı. “TL mevduat ve para piyasası fonları şu anda yatırımcıya büyük fırsatlar sunuyor” diyen Yeşilada, Merkez Bankası'nın olası faiz indiriminin erteleneceğini, bu sürecin de TL yatırımcısı için avantajlı bir zemin yaratacağını ifade etti.
Siyasi risklerin artabileceğini belirten Yeşilada, bunun kısa vadede TL’ye negatif değil, pozitif yansıyacağını ve mevduat faizlerinin cazibesini artıracağını vurguladı.
'KÂR ELDE EDECEKLER'
Borsa yatırımlarını değerlendiren Yeşilada, şu uyarıda bulundu:
Ekim sonuna kadar TL portföyümü tutar hiç dokunmam. Borsa sabır işi. Borsanın ayrı bir yatırımcısı vardır zaten, oradan asıl oyun yeri mevduat olanların çıkmış olması lazım. Halka arzlar için borsaya gelenlerin de büyük bölümü bertaraf edildi, geriye kalan sabırlı kesim borsada kalmaya devam ederse bence ciddi şekilde kar elde edeceklerdir.
Özellikle halka arz furyasının durulmasının ardından piyasada daha seçici ve uzun vadeli yatırımcıların kaldığını dile getirdi.
'PARAYI ARTIK KONUTTA KAZANAMAZSINIZ'
Konut piyasasına dair değerlendirmeleri ise oldukça netti. Son dönemde artan faiz oranlarının konut üzerindeki etkisine dikkat çeken Yeşilada, lüks segmentteki dairelerin fiyat olarak değil ama reel anlamda ciddi kayıplar yaşayabileceğini söyledi.
“15 milyon TL'lik daire 14 milyona düşmez elbette ama altın ya da TL mevduat tarafında kazanacağınız parayı artık konutta kazanamazsınız” diyen Yeşilada, 19 Haziran’daki TCMB faiz kararının ardından konut piyasasındaki beklentilerin keskin şekilde değişebileceğini ifade etti.