Çatılarda Oluşan Saçak Buzlar Ekipleri Alarma Geçirdi

Düzce'de Altay Kar Fırtınası etkisiyle çatılarda oluşan saçak buzullar belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Bütün yurdu ve Düzce’yi etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası sonrası çatılarda oluşan saçak buzları Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri saçaklarda tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.

Hafta sonu başlayan ve yurdu etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası Düzce ve ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sonrası oluşan Kaynaşlı ilçesinde evlerin saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Tehlike oluşturan buz sarkıtları için Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekipleri de harekete geçti. Sarkıtları kıran ekipler, gelen ihbarlara da giderek vatandaşa yardımcı olmaya çalıştı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal’da yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi vererek vatandaşlara uyarı yaptı. Başkan Altundal, "İlçemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları, vatandaşlarımızın güvenliği için titizlikle temizlendi. İtfaiye Amirliği ekiplerimiz, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün araç desteği ile yürüttüğü çalışmalarda tehlike arz eden bölgelerde gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak yürüttüğümüz bu çalışmalar, her türlü olumsuz durumu en aza indirme hedefiyle devam ediyor. Vatandaşlarımızı buzlanmaya dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA