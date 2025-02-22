Kardan Gelin ve Damat Yaptılar

Düzce’de kar eğlencesi sınır tanımadı. Kardan gelin ve damat yapıldı, geline altın takıldı. Kardan döner ustaları ise yaptıkları dönerle görenleri güldürdü.

Son Güncelleme:
Kardan Gelin ve Damat Yaptılar

Düzce’de etkili olan kar yağışı, vatandaşların yaratıcı eğlencelerine sahne oldu. Şehir merkezinde esnaf, kardan gelin ve damat yaparak adeta bir düğün canlandırdı. Düğün havası katmak için müzik açılırken, geline altın bile takıldı. Etkinlik, çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

KARDAN DÖNER YAPTI

Bir başka ilginç görüntü ise müşteri bulamayan bir döner ustasından geldi. Karı kullanarak dev bir kardan döner yapan usta, şaka amaçlı döneri kesip ekmek arasına koymak istedi. Eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kardan Gelin ve Damat Yaptılar - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Kar Yağışı Düzce Altın
Son Güncelleme:
Yaşınızı Duyan Şaşırıp Kalacak: Bu 2 Süper Besin Vücudu 20 Yaş Gençleştiriyor Yaşınızı Duyan Şaşırıp Kalacak: Bu 2 Süper Besin Vücudu 20 Yaş Gençleştiriyor
Edirne'de Ramazan Hazırlığı Başladı Edirne'de Ramazan Hazırlığı Başladı
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?