Kardan Gelin ve Damat Yaptılar

Düzce’de etkili olan kar yağışı, vatandaşların yaratıcı eğlencelerine sahne oldu. Şehir merkezinde esnaf, kardan gelin ve damat yaparak adeta bir düğün canlandırdı. Düğün havası katmak için müzik açılırken, geline altın bile takıldı. Etkinlik, çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

KARDAN DÖNER YAPTI

Bir başka ilginç görüntü ise müşteri bulamayan bir döner ustasından geldi. Karı kullanarak dev bir kardan döner yapan usta, şaka amaçlı döneri kesip ekmek arasına koymak istedi. Eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA