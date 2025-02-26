Et ve Süt Kurumu'ndaki 'Yolsuzluk' İddiası Meclis Gündeminde

2016 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Macaristan’daki bir firmaya teminat dahi almadan mevzuatlara aykırı bir şekilde 3 milyon Euro gönderdiği iddiaları Meclis gündemine getirildi.

CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, söz konusu hayvan ithalatı amacıyla yapıldığının öne sürülmesine rağmen, Estonya ve Letonya’da kurulan bazı firmaların da devreye girdiğini ve bu firmalar üzerinden Romanya’dan düşük kaliteli hayvanlar getirilerek Tarım Kredi Kooperatiflerine satıldığı iddialarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu.

Tanrıkulu şu soruları yöneltti:

1. 18 Temmuz 2016 tarihinde Tarım Kredi Kooperatiflerinden Macaristan’daki bir firmaya 3 milyon Euro gönderildiği iddiası doğru mudur?

2. İddia doğru ise, bu para transferine ilişkin alınan karar hangi yetkililer tarafından onaylanmıştır?

3. İşlemler Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatlarına uygun mudur?

4. Anılan iddialar doğru ise, gönderilen 3 milyon Euro’nun karşılığında hangi firmadan, kaç adet büyükbaş hayvan getirilmiştir?

5. Estonya ve Letonya’da kurulan firmalar ile Macaristan’daki firmanın bağlantıları incelenmiş midir?

6. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gönderilen 3 milyon Euro’nun, Et ve Süt Kurumu (ESK) üzerinden yeniden Tarım Kredi Kooperatiflerine ödendiği iddiası doğru mudur?

7. Bu süreçle ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri veya ilgili yöneticiler hakkında herhangi bir idari veya adli soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise, idari veya adli soruşturmanın akıbeti nedir?

8. Tarım Kredi Kooperatiflerinde bu sürece dahil olduğu belirtilen Ö.Ö’nün TMO Mali İşler Daire Başkanı olarak atanma süreci hangi kriterler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

9. Ö.Ö’nün TMO Mali İşler Daire Başkanı olarak atanmasında liyakat esaslarına uyulmuş mudur?

10. TMO gibi kritik bir kurumun milyarlık bütçesini yönetecek bir kişinin, geçmişinde kamu zararına yol açan işlemlerle anılıyor olması hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

11. Bu atama süreciyle ilgili olarak herhangi bir inceleme veya yeniden değerlendirme yapılması düşünülmekte midir?

Kaynak: Haber Merkezi