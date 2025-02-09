Hastanede Yumruklu Doktor Kavgası: Burnunu Kırdı, Tahliye Edildi

Bursa'da hastane otoparkında kavga ettiği meslektaşının burnunu kıran doktor tahliye edildi. Doktorun görevine geri döneceği öğrenildi.

Hastanede Yumruklu Doktor Kavgası: Burnunu Kırdı, Tahliye Edildi

Olay, 3 Şubat’ta saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. ile önündeki otomobilin sahibi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y. arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLU KAVGA

Tartışma kavgaya dönüştü, taraflar yumruklaştı. Yaşanan arbede sırasında Zeki Y.’nin burnu kırılırken, Ferhat D. de kolundan ve dudağından yaralandı. Hastane polisinin ayırdığı taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

Hastanede Yumruklu Doktor Kavgası: Burnunu Kırdı, Tahliye Edildi - Resim : 1

GÖREVİNE DÖNECEK

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dr. Ferhat D., avukatının itirazı üzerine, ‘Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması’ gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dr. Ferhat D.’nin görevine geri döneceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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