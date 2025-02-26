Alkollü Direksiyona Geçti, Genç Bir Hayat Son Buldu: Dehşet Anı Kamerada

Afyonkarahisar’da korkunç bir kaza, genç bir öğretmenin hayatına mal oldu. 25 Aralık 2024 gecesi, saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 16 ASE 911 plakalı minibüsü kullanan M.E., yolun karşısına geçmeye çalışan Güzel Sanatlar ve Resim Öğretmeni Şeyma Candan’a çarptı.

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeyma Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi.

SERBEST KALDI!

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M.E.’nin 0.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede M.E., olaydan kısa süre önce minibüsünde iki bira içtiğini itiraf etti. "Alkolün etkisiyle kaza yapmamak için 60-70 km hızla gittim" diyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve ne olduğunu anlamadan Şeyma Candan’a çarptığını söyledi.

Kaçmadığını savunan M.E., çarpmanın ardından paniğe kapılarak aracını hemen durduramadığını belirtti.

23 Şubat’ta görülen davada M.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şeyma Candan’ın karşıya geçmek isterken hızla gelen minibüsün çarpması sonucu havaya savrulduğu ve metrelerce ileriye düştüğü anlar yer alıyor. Başka bir görüntüde ise minibüsün bir işletmenin duvarına çarpıp durduğu ve aracın ön kısmından dumanlar yükseldiği görülüyor.

Şeyma Candan’ın ailesi ve yakınları, adaletin yerini bulmasını bekliyor.

Kaynak: DHA