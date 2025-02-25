Cinsel İlişki Teklifini Reddeden Genç Kızı Canice Katletti! Savunması Kan Dondurdu!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eskiköy Caddesi’nde geçen yıl 18 Mayıs’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yuvarlanan kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

BOYNUNDA İP TESPİT EDİLDİ

Özcan'ın boynunda ip tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan otopside, Özcan’ın vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan halatın neden olduğu kesiklere rastlandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (20), E. K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K. (17) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi.

ÖNCE ‘KAZA OLDU’ DEDİ SONRA İTİRAF ETTİ

Aydın, emniyetteki ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde ise cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle Özcan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın sevk edildiği Gölcük Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tunay Aydın’ın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundansa 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca şüpheliler K.N.K. ve Y.A.A hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan, Eşref K. ve C.Ç. hakkında ‘Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdi.

KENDİNİ BÖYLE SABUNDU

Olay ile ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 19 Aralık’ta görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Aydın bu celse savunma yapmak istemediğini söyledi. Bugün görülen 2’nci duruşmada tutuklu sanık sanık Aydın, Rümeysa Meriç Özcan’ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları katıldı.

CMK AVUKATIYLA ALINAN İFADESİNİ REDDETTİ

Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Tunay Aydın, “Olayla ilgili emniyette 2 ifade verdim. Biri kendi rızamlaydı. Kendi rızamla verdiğim ifadeyi kabul ediyorum. CMK avukatıyla alınan ifademi kabul etmiyorum. Olay günü Rümeysa ile buluştuk, alkol içtik sonra Yuvacık Barajı’na oradan da Ereğli sahiline gittik. Rümeysa’nın annesi ile tanıştık. Daha sonra Rümeysa’nın arkadaşları ile eğlence mekanına gittik. Bizi almadılar Rümeysa ile bu sebeple taşkınlık çıkardı. Y.A.A. ile E.K. geldi, başka bir mekana gittik."

'RÜMEYSA’NIN ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜMDÜM'

Mekana alınmadıkları için tekrar sahile döndüklerini söyleyen sanık konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kalan biralarımızı içtik. Rümeysa manzarası güzel bir yer olduğunu söyledi. Rümeysa’nın tarifiyle oraya gittik. Amacımız sadece oturup eğlenmekti. Sadece arkadaşlık yaşıyorduk. Ben kamyonetin arkasına tuvalet yapmaya gittim. O sırada kamyonet çalışır vaziyetteydi. Sonra kamyonetin hareket ettiğini gördüm. Rümeysa’nın şaka yaptığını, duracağını düşündüm. Kısa süre sonra kamyonet uçurumdan aşağıya uçtu. Olay öncesinde Rümeysa ile bir tartışmamız olmadı” dedi.

'KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM'

Sanık Tunay Aydın, “Kamyonetin içinde bulunan halat, yük içindi. Ancak ben o halatı ne gördüm ne biliyorum. Ben olay yerine dahi inmedim, bilmiyorum. Kamyonetten nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Herhangi cinsel bir yakınlaşmamız olmadı. Sadece Rümeysa’nın tarif ile manzarası güzel olduğunu söylediği yere gittik. Kamp sandalyelerimizi alıp oturduk. Olay, maktulün sebebiyet verdiği bir kazadan ibarettir benle ilgisi yoktur. Kamyonetin peşinden koştum ama yetişemedim” diye konuştu.

UYUŞTURUCU KULLANMADIĞINI SÖYLEDİ

Polisin kendini darbettiğini iddia eden Tunay Aydın, “Emniyetteki ikinci ifademde ‘halatı boynuna 1 tur doladım ve onu sarstım’ şeklindeki beyanımı kabul etmiyorum. Polisin beni darbetmesi ve zorlaması ile böyle bir ifade verdim. Rümeysa’yı 3 aydır tanıyordum, 1 aydır samimiyiz. 1 ayda 10 defa buluşmuşuzdur, uyuşturucu kullanmam, Rümeysa’nın kullanıp kullanmadığını bilmem” ifadelerini kullandı.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA