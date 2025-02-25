Eğitime Kar Engeli! İşte Okulların Tatil Edildiği İller

Bazı illerde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımın zorlaştığı illerde olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla 26 Şubat Çarşamba günü için eğitime ara verildi.

İşte okulların tatil edildiği iller...

BARTIN

Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimi 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında 'taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için' 26 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SİNOP

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan duyuruya göre, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde eğitim-öğretime tamamen ara verildi. Bunun yanı sıra, Merkez ile Durağan ve Gerze ilçelerindeki köylerde ise sadece taşımalı eğitim yapılmayacak.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile güvenlik ve sağlık birimleri haricindeki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Ayrıca, Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı, Tombul, Çayır, Ormantepe, Himmetoğlu, Hürremşah, Sorgun, Avlağasökü, Tatlıca, Aydınlar, Kızılcaelma, Emirhalil, Kaldırayak, Horzum ve Kazmasökü köylerinde görev yapan veya ikamet eden kamu görevlisi engelliler ve hamileler de idari izin kapsamına alındı.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü de il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 26 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli; hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA