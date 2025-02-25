Sokak Ortasında Öldürülmüştü! Adana’daki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki Orhan Akçasu'nun ölüm nedeni ortaya çıktı. Akçasu’nun arkadaşları bir çocuğu döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine olaya tepki gösteren M.A. ile arasında çıkan kavgada öldürüldüğü belirlendi.

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Adana’nın Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'nde 23 Şubat gece saatlerinde buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

Sokak Ortasında Öldürülmüştü! Adana’daki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sokak Ortasında Öldürülmüştü! Adana’daki Cinayetin Sebebi Ortaya Çıktı - Resim : 2

Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.’nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

Öte yandan çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

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Kaynak: DHA

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