Polisin Çevirdiği Araçta Bulundu, Tam Bin 568 Tane

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım ataması sonrasında kent genelinde hareketlilik devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Sokak eylemlerinde kullanılması planlanan bin 568 adet havai fişek şüpheli şahısların aracında ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

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Polisin Çevirdiği Araçta Bulundu, Tam Bin 568 Tane

Van Emniyet Müdürlüğü, şüpheli bir araçta bin 568 adet havai fişek bulunduğunu duyurdu. Havai fişeklerin, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan kişilere verileceği öğrenildi. Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı ifade edildi.

Polisin Çevirdiği Araçta Bulundu, Tam Bin 568 Tane - Resim : 1

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, şöyle denildi: Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. 1 şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde her türlü terör olayını önlemeye ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Valilik, kent genelinde ikinci emre kadar havai fişek satışının yasaklandığını yeniden hatırlattı.

Kaynak: İHA

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