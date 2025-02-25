Üç Gündür Kayıp Olarak Aranan Kadın Ölü Bulundu
Ordu’da 22 Şubat’tan bu yana kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Pınar A.’nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Genç kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu’da 22 Şubat’tan bu yana kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Pınar A.’nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Genç kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekipler çalışmaları sırasında dere yatağında Pınar A.’nın cansız bedenine ulaştı. Pınar A'nın ceset, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Pınar A.’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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