Başkentte Doğal Gaz Faciası: Anne, Baba, Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesinde bulunan bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aileden haber alamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren ekipler, baba, anne ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

İNCELEME SÜRÜYOR

İlk belirmelere göre 3 kişinin doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerine gelen Başkent Doğalgaz ekipleri yapılan incelemenin ardından binanın doğalgaz tesisatını mühürledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA