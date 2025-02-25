Konya'dan Kahreden Haber! Feci Kazada 1 Polis Şehit Oldu, 2 Polis Yaralı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde akşam saatlerinde feci kaza meydana geldi. Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında şoförünün ismi öğrenilemeyen traktör yüklü tır, polis aracına arkadan çarptı.

1 POLİS ŞEHİT, 2 POLİS AĞIR YARALI

Polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da devriye esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Şirin için taziye mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında olay yerinde şehit olan Onur Şirin için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memurumuz Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Aynı ekipte bulunan Polis Memurlarımız Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA