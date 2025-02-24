Acı Haber Kayseri'den Geldi! Polis Memuru Operasyonda Şehit Oldu

Kayseri'de 41 yaşındaki polis memuru İbrahim Birol, uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirmesi sonucu şehit oldu.

Acı Haber Kayseri'den Geldi! Polis Memuru Operasyonda Şehit Oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Birol (41), uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Birol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri’mizde uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerimiz aman vermeksizin çalışıyor. Bu kapsamda bugün yapılan bir suçüstü operasyonda polisimizin dur ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirilmiştir. Ancak bu esnada Narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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