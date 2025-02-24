13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!

A.A. 13 yaşındaydı. İlkokulu tamamlamış ancak liseyi bir akranının zorbalığı nedeniyle bırakmıştı. Konya’nın Ilgın ilçesinde babaannesi, annesi ve babasıyla beraber yaşıyordu. 16 yaşında Hanifi K. isimli çocukla arkadaştı. Hanifi K. hem okuyor hem çalışıyordu, bir kış günü A.A.’nın odasının penceresinden içeriye girdi. Pencereden girdiği o evde A.A.’ya tecavüz etti.

‘BENİ İKNA ETTİ’

A.A. ifadesinde “Beni buna ikna etti” cümlelerini kullanarak, “Hanifi ile internetten tanıştım. İlk cinsel deneyimim böyle oldu. İç çamaşırım kan olmuştu. Birlikteliğimizi kimseye anlatmadım” dedi.

ARKADAŞINI DA GETİRDİ

A.A. daha sonra Zeki B. İle tanıştı. Zeki B. de pencereden içeri girerek A.A.’ya defalarca kez tecavüz etti. Hatta kendi arkadaşı olan Osman T.’yi de A.A.’nın penceresine yolladı, “Osman iyi çocuktur. İçeri al” dedi. A.A. kabul etmedi. Ancak gecenin bir vakti Osman T. kız çocuğunun penceresine dayanınca A.A. mecbur kalıp onu da içeri aldı.

‘SIRA İÇİN BİRBİRLERİYLE TARTIŞIYORLARDI’

A.A. ifadesinde, “Zeki ile girdiğim ilişkilerin yarısında rızam vardı yarısında yoktu. Rızam olmayan ilişkilerde ağzımı kapatıyordu. Son zamanlarda beni ‘Babana söylerim’ diyerek tehdit ediyordu. Zeki ile Osman artık birlikte geliyordu. Aynı gece de ikisiyle ilişkiye girmek zorunda kalıyordum. Biri ilişkiye girerken diğeri koltukta oturuyordu. Sıra için birbirleriyle tartışıyorlardı. Önce Zeki sonra Osman…”

‘BABANA SÖYLERİM YURDA GÖNDERİR’

A.A. içine düştüğü durumdan kurtulamıyordu. Bu kez penceresine Osman T.’nin kardeşi Oğuzhan T. dadanmıştı. Oğuzhan T. de tıpkı ağabeyi gibi Zeki T. ile geliyordu. Önce erik dalına tırmanıp sonra A.A.’nın camını tıklıyordu. A.A.’ya yönelik tehditlere de başlamıştı: “Babana seni söylerim yurda gönderir.”

A.A. bu tehditler nedeniyle boğun eğmeye devam etti.

‘HER ŞEYİ BİLİYORUM, BENİMLE DE BERABER OLACAKSIN’

Zaman geçiyor ancak A.A.’nın yaşadığı dehşet bitmek bilmiyordu. Bu kez başına yeni bir bela dadanmıştı. Yeni belanın adı ise Ercan D. idi. Ercan D. sosyal medya üzerinden ulaşmıştı A.A.’ya… Tüm yaşananları bildiğini, kendisiyle de birlikte olmazsa tüm ailesine yaşananları anlatacağını yazıyordu. Ercan D. de tehditleri sonucunda A.A.’ya tecavüz etti.

A.A. yaşadıklarından bunalmıştı. Ancak bir çıkış yolu bulamıyordu. Zeki B. her gün yeni yeni kişileri yolluyordu pencereye. A.A. çaresizlik içinde sadece susuyordu.

BABANIN GÖRDÜĞÜ MESAJ KABUSU BİTİRDİ

Süreç böyle devam ederken 6 Ağustos 2022 günü A.A.’nın babası kızının telefonuna gelen bir mesajı gördü. Mesajda tek cümle vardı: "BABANA SÖYLERİM."

Şaşkına dönen baba kızına gönderilen bir ses kaydını da dinledi. Kızının tehdit edildiğini, tecavüze uğradığı bir karanlığın tam içerisinde olduğunu o gün tesadüfen eline aldığı telefon sayesinde öğrendi. A.A. o gün tüm yaşananları ailesine anlattı. Aile Ilgın Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

‘HAMİLE KALMAMAM İÇİN HAVLUYA B…’

Soruşturmayı Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. İddianamede yaşı 18’den küçük tam 10 sanık yer aldı. A.A., Konya Çocuk İzleme Merkezi’nde birkaç kez ifade verdi. Bazı cümleleri kan donduruyordu: "Hamile kalmamam için havluya, bir beze b…dı.”

‘YATAKTA DNA ÇIKABİLİR!’

Soruşturma sürecinde bazı failler A.A.’ya tecavüz ettiklerini kabul ederek “Ancak zorla değil, rıza ile birlikte olduk” dedi. Bazıları ise inkar etti. Faillerden İsa B.'nin i̇fadesi ise korkunçtu: “Osman’ın kardeşi Oğuzhan bana ‘Ben A.A. ile ilişkiye girdim. Sen de gir’ dedi. A.A.’nın evine gittim. A.A. soyunmaya başladı. O heyecanla b…. Mağdur ile fiziksel temasım olmadı. Eşyalar üzerinde alınacak DNA örneklerinde bana ait kalıntı çıkabilir. Çünkü yatağa b…” dedi.

FAİLLERDEN DNA SAVUNMASI

A.A.’nın evinde bulunan DNA örneklerine karşın bazı failler ise, “Eşyalar üzerinde alınacak DNA örneklerinde bana ait kalıntı çıkabilir. Abim, arkadaşım benim kıyafetlerimi giyer” savunmasını yaptı.

Yargılamayı yapan Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Ramazan K. hakkında iddianamede ceza istenmesine karşın bütün suçlardan beraat kararı verdi. Diğer 9 sanık ise “Nitelik Cinsel İstismar”, “Konut Dokunulmazlığını İhmal”, “Basit Cinsel İstismar” suçlarında çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. A.A.’nın evine başka başka çocuklar getiren sanık Zeki B. “Çocukları Fuhuşa Teşvik Ettirmek ve Aracılık Etme” suçu yönünden beraat etti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne gitti. İstinaf beraat kararı verilen Ramazan K. hakkındaki kararı onadı. 9 sanık yönünden yerel mahkemenin kararını sosyal inceleme raporu alınmadığı gerekçesiyle bozdu. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

(Sosyal inceleme raporu işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığını tespit eden bir rapordur.)

Kaynak: Haber Merkezi