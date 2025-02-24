Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı: Husumetlisini Pompalı Tüfekle Vurdu

Kırıkkale'de alacak verecek meselesi kanlı bitti. Bir şahıs, tartıştığı husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.

Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı: Husumetlisini Pompalı Tüfekle Vurdu

Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesi 16. Sokak'ta T.Y. ile U.B. arasında borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.Y.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan T.Y. yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, U.B.'nin olay sonrası tüfeğini 364. Sokak'taki bir binanın kenarına sakladığı tespit edildi. Bekçiler tarafından bulunan silah, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

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