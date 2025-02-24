AKP'li Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Kongre Yorumu: 'Değişim Mevzu Kapanmıştır'

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleştirildi. Kongrede parti yönetiminde ve kabinede büyük değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçilirken, parti yönetimi de yenilendi. AKP'nin yeni MKYK listesine 39 yeni isim dahil edilirken, 36 kişi mevcut kadroda yerini korudu. Bu değişiklikler arasında bazı tanıdık isimler ise liste dışında kaldı. Kongrenin ardından, AKP'nin yeni MKYK'sı Erdoğan'ın başkanlığında toplanarak, "A Takımı" olarak da nitelendirilen partinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirledi.

AKP'nin yeni MKYK ve MYK'sının belirlenmesinin ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Özellikle yerel seçimlerde İstanbul/Ankara gibi büyükşehirleri kaybedince, yüzde 50 civarındaki oy oranı 30’lara gerileyince, kamuoyu ve parti tabanında çok güçlü ‘değişim’ rüzgarı esmişti. Bu bağlamda, kamuoyundaki talepleri dile getirdik, gözlem, öneri ve kanaatlerimizi ısrarla paylaştık. Cumhurbaşkanımız da kendine ulaşan kimi sıkıntıları kongre konuşmalarında ifade ederken, olup bitenlerden haberdar olduğu mesajı vermişti.

'DEĞİŞİM MEVZU KAPANDI'

Nihayetinde bu beklentilerin cevap bulacağı kongre süreci, bugün itibarıyla tamamlandı, yeni kadrolar oluşturuldu, AK Parti’yi seçime götürecek MKYK ve MYK şekillendirildi. Karar verildi, değişiklik hükme bağlandı. Velhasıl, bu saatten sonra ‘değişim’ mevzu kapanmıştır. Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: Haber Merkezi