Özdağ'dan İmamoğlu Açıklaması: '3 Kez Başvurmasına Rağmen İzin Verilmedi'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ziyaret etmek için üç kez başvurmasına rağmen izin verilmediğini söyledi. Özdağ ayrıca annesini ziyaret eden İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Özdağ'dan İmamoğlu Açıklaması: '3 Kez Başvurmasına Rağmen İzin Verilmedi'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı Ankara'daki evinde ziyaret etmişti.

Bu ziyaretin ardından Özdağ, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür eden Özdağ ayrıca İmamoğlu'nun kendisini ziyaret etmek için üç kez başvurmasına rağmen izin verilmediğini belirtti.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri'de beni ziyaret etmek için üç kez başvurmasına rağmen kendisine izin verilmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve CHP Ankara İl Başkanı Sayın Ümit Erkol'a annem Gönül Özdağ'ı nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim."

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Kaynak: Haber Merkezi

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