İmamoğlu ve Yavaş'tan Özdağ'ın Annesine Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ’ı ziyaret etti.

Yavaş ve İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ’ın Ankara Çankaya’daki annesi Gönül Özdağ’ı ziyaret etti.

90 yaşındaki Özdağ’ı ziyarete gelen iki ismi, Zafer Parti heyeti karşıladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, Özdağ'ın annesini ziyaretlerinin ardından şunları ifade etti:

"Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz."

'ÜNİVERSİTEDEKİ ARKADAŞLARIMI ÇAĞIRSAM MİTİNG YAPARIM'

'Sahte diploma' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

Trajikomik olaylardan biri daha. Bir diploma meselesi üzerinden bu yalanı defalarca gündeme taşıyan insanlarla ilgili dava sürecini başlatacağımı söyleyeyim. Evrakta sahtecilikten başladılar, sonra diploması yok dediler… O kadar enteresan ki bir kişinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi, bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası. Mahkemenin örgütlü suç alanına davet edilmemeleri sürecinin utancını yaşıyoruz.

Ben üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Allah akıl versin bu süreci taşıyan herkese.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN İDDİALARINA İLİŞKİN

Makul seviyede hukukumuza, aile münasebeti duyduğumuz insanların bugünkü tutumlarına sorgulanması gereken bir saha olarak bakıyorum. Ne kendisini ne açtığı davayı da muhatap kabul etmediğimiz için hiçbir soruya cevap vermeyeceğim.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş ise, ön seçimde aday olmamasına ilişkin sorulan soruya "Ön seçim yapılacak. Biz de kendisine başarılar dilerim. Ben aday olmayacağımı söyledim zaten. Daha önce de söylediğim gibi fitnelere meydan vermeyeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

İmamoğlu ise, "Bizim memlekete dair bir davamız var. O dava için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bireysel mevki üzerine değil millet için adımlar atıyoruz. İnşallah güzel bir süreç yaşarız. Sonrasında da her düşünceyi, her faaliyeti de birlikte takip edeceğiz ve yürüteceğiz. Memleketimizin geleceği güzel olsun. Ben Mansur Başkanıma da bizimle bir arada oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

'BİR ANNE OLARAK ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Gönül Özdağ, oğlu Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etmiş ve ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 'cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına' büyük bir saygı duyduğunu belirterek, "Ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA