Özgür Özel'den Silivri Çıkarması: Cezaevindeki 7 İsmi Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek.

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Özgür Özel'den Silivri Çıkarması: Cezaevindeki 7 İsmi Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın bir dizi görüşme yapmak için Silivri Cezaevi'ne gidecek.

CHP Lideri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA

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