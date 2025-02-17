Ümit Özdağ Hakkında Hapis İstemi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Özdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Özdağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği, söylediği ifadelerin "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar" olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen il başkanları toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a sevk edildi.

Savcılık, Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. Bu talebe dayanak olarak, Özdağ’ın 2020 yılından itibaren yaptığı 11 sosyal medya paylaşımı gösterildi.

Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geceyi geçiren Özdağ, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, tutuklanmasına karar vererek Özdağ’ı Silivri Cezaevi’ne gönderdi.

Kaynak: Haber Merkezi