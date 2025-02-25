İBB Başkanı İmamoğlu Cephesinden Bir 'Sahte Diploma' Hamlesi Daha

akkında "sahte diploma" iddiasıyla soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Prof. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, İBB Saraçhane Başkanlık Binası'nda bir basın toplantısı düzenleyerek İmamoğlu'nun üniversite eğitimiyle ilgili kanıt niteliğinde belgeler paylaştı. İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecindeki başvurusunun istenen koşullara uygunluğu ve onay aldığı kamuoyuyla paylaşıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Bu basın toplantısının ardından Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pehlivan, 'diplomanın sahte olduğu şeklinde paylaşım yaparak idari, siyasi ve yargısal süreçleri dizayn etmeye çalışan' kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaklarını duyurdu.

Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması üzerinden yapılan spekülasyonlara karşı kafalarda en ufak bir soru işareti dahi bırakmayacak şekilde belgelerle yaptığımız basın açıklaması sonrasında bile diplomanın sahte olduğu şeklinde paylaşım yaparak idari, siyasi ve yargısal süreçleri dizayn etmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine."

Kaynak: Haber Merkezi