DEM Parti İmralı İçin 3. Başvuruyu Yaptı mı?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya üçüncü ziyaret için "Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır" dedi. Ardından partiden yapılan açıklamada, Bakırhan'ın bu açıklamasının bir öngörü olduğu, henüz başvuru yapılmadığı belirtildi.

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DEM Parti İmralı İçin 3. Başvuruyu Yaptı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası Kürt meselesinde yeniden gelişen süreç devam ediyor. DEM Parti heyeti, üçüncü kez İmralı Cezaevi'ne giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için hazırlık yapıyor.

Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugünkü grup toplantısı sonrasında, "Ziyaret için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru yapılmıştır" dedi. Bakırhan'ın bu açıklaması başvuru yapıldığı yönünde yorumlanırken, partiden aksi yönde bir açıklama geldi.

DEM PARTİ: BAŞVURU YAPILMADI

DEM Parti'den gelen açıklamada; başvuru için sürecin devam ettiği ancak henüz yapılmadığı bildirildi. Bunun ardından başvuru yapıldığı iddiası bazı kaynaklarca bir kez daha gündeme gelirken, parti bunu bir kez daha yalanladı.

Heyetin bu ziyaretiyle İmralı’dan gelmesi beklenen çağrının tarihinin de belli olacağı öngörülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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