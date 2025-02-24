DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor! Tarih Belli Oldu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.. Kars Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'ın 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından sabah saatlerinde yerine kayyım atanmasının "iktidarın yargı darbesi" olduğunu söyleyen Koçyiğit, olaya tepki gösterdi.

'MESELE HUKUK DEĞİL ALELACELE KAYYIM ATAMAK'

Gülistan Kılıç Koçyiğit, kayyım politikalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"20 Şubat’ta Kars Kağızman Belediye Eş Başkanımız Mehmet Alkan’a 6 yıl 3 ay ceza verildi. Bu soruşturma 2019’da başlamıştı, 5 yıldır devam eden dava süreci var, 24 celse görüldü, son celse 6 Şubat’ta görüldü. 20 Şubat’a gelindiği zaman da hava koşulları çok kötü olmasına rağmen, Kars’ta tipi olmasına rağmen bu mazereti de kabul etmeyen bir mahkeme görüyoruz. Hem Sayın Mehmet Alkan, hem avukatlar tipi nedeniyle mazeret sundular ama mahkeme mazereti kabul etmedi. Oysa ki aynı mahkeme, bir duruşma öncesinde tipi nedeniyle sunulan mazereti kabul etmiş ve duruşmayı ertelemişti.

Burada meselenin hukuk olmadığını, alelacele kayyum atamak için verilmek istenen bir ceza sistematiğinin işlediğini görüyoruz. Arkadaşlarımız ceza aldıkları için kayyum atanmıyor, kayyum atamak için arkadaşlarımıza ceza veriliyor. Hızlandırılmış yargısal süreçler, raflardan indirilen dosyalar, uydurma suçlar, uydurma gizli tanıklar eliyle arkadaşlarımıza henüz cezası kesinleşmemiş olan birinci derece mahkemelerde talimatlı bir şekilde ceza veriliyor ve ardından hemen bu cezalar gerekçe gösterilerek de kayyum atanıyor.

'CÜBBENİZİ ÇIKARIN AKP'YE GEÇİN'

Niye bu kadar acele ediyorlar çünkü AKP’nin acelesi var. AKP’nin daha fazla kaynakların halka gitmesine tahammülü yok. Yerel yönetimdeki belediye eş başkanlarımızın, meclis üyelerimizin halka hizmet etmesine tahammülü yok. AKP yağmalamak istiyor, yandaşlarına kaynak aktarmak, belediyelerin içini boşaltmak istiyor. AKP bu kayyum siyasetiyle ayakta kalmak istiyor. Kurduğu antidemokratik, hukuksuz bu rejimi ayakta tutmak, iktidarını sağlamlaştırmak istiyor. O nedenle burada bir hukuktan bahsetmiyoruz, mesele siyasidir. Sadece yargı araçsallaştırılıyor, sopa olarak kullanılıyor. Yargının içi boşaltılmış, ülkede adalet yerle yeksan edilmiş durumda.

Cübbelerinizi çıkarın, bu kadar AKP’nin emirlerine biat ediyorsanız AKP’de siyaset yapın. Cesaretiniz varsa çıkarın hakim cübbelerinizi karşımızda aday olun, bakalım halk size ne diyor. Hukuku yok ede ede AKP’yi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. AKP’nin koltuk değneği olan bir yargı süreciyle karşı karşıyayız. 2 Mart’a kadar kentte eylem-etkinlik yasakları konuldu cezanın ardından. Bununla da yetinmedi emniyet, köylerden ilçe merkezine gelen yollara toprak döşemişler. Halk, gelip ilçeye ulaşmasın diye il eş başkanlarımız ilçeye ulaşamadı. Kenti zapt-u rapt altına almışlar. Kanuna uygun mu, değil. Bütün kenti kapsayan ve ‘bütün eylemler’ diye sayarak eylemleri yasaklayabilirler mi, hayır."

'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE HEYETİMİZ GİDİYOR'

DEM Parti heyetinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen tarihi çağrı öncesi İmralı Cezaevi'ne ziyarette bulunacağını söyleyen Koçyiğit, şunları söyledi:

"Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı’ya gidecek. Gerekli başvuruların birkaç gün içinde yapılmasını bekliyoruz. İmralı’da yapılacak ziyarette özellikle güney Kürdistan’da yapılan ziyaretlerin bilgileri Sayın Öcalan’a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Sayın Öcalan’la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve kısa bir süre içerisinde de 100 yılı aşan Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz. Yeniden Kürt ve Türk ittifakının kurulacağı zemini baltalayan, zehirleyen ve bunun önüne set kuran bütün pratiklerin, en başta siyaset ve onun dışında da toplum tarafından da mahkum edilmesini gerektiğinin altını çiziyoruz."

Kaynak: ANKA