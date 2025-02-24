Çağrı Ne Zaman Gelecek? DEM Parti Tarih Verdi

DEM Parti eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çağrısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hatimoğlulları, çağrının Şubat sonu Mart başında yetişeceğini belirtti.

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Çağrı Ne Zaman Gelecek? DEM Parti Tarih Verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsünde başlattığı İmralı Süreci’ne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Sürecin başlamasından bu yana, DEM Parti’nin oluşturduğu İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki kez yüz yüze görüştü. Heyet ayrıca, Meclis'te grubu bulunan partilerle bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Üçüncü ziyaretin planlanmasından önce, geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyine bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Sürecin sonunda, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın PKK'ya çağrıda bulunması bekleniyor.

15 ŞUBAT'TA BEKLENEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Daha önce, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın bu çağrıyı 15 Şubat'ta yapması bekleniyordu. 15 Şubat, Öcalan'ın yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesinin yıldönümü olması nedeniyle önemliydi. Ancak, Şubat ayının sonuna yaklaşırken, İmralı’dan beklenen açıklama gelmedi. Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çağrıyı ne zaman yapacağı merak edilirken, DEM Parti'den dikkat çekici bir tarih açıklaması geldi.

Çağrı Ne Zaman Gelecek? DEM Parti Tarih Verdi - Resim : 1

DEM PARTİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de düzenlenen “Türkiye-Suriye, Barışı Konuşuyoruz” sempozyumuna katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Almanya'nın Hessen eyaletindeki Gustavsburg Alevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Aleviler Barışı Konuşuyor" konferansında açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada, Öcalan'dan beklenen çağrının zamanlamasına değinen Hatimoğulları, Şubat sonu veya Mart başını işaret etti:

Hatimoğulları, açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Öcalan’ın yakın bir zamanda açıklama yapmasını bekliyoruz. Bunun Şubat sonu ve Mart başına yetişeceği bilgisini verdik. Diğer önemli bir soru şu, bu açıklamanın mahiyeti ne olacak? Tabi ki içeriğini cümle cümle bilmiyoruz ama ana fikrini biliyoruz. Ana fikri şudur: Kürt sorununun çatışma ve şiddetten arındırılarak demokratik ve hukuki bir zeminde çözülmesini sağlamak çağrısı olacak bu çağrı. Bahsettiğimiz tüm toplumsal kesimlerin bu çağrıyı heyecanla beklediğini biliyoruz.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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