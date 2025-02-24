Cem Aydın Hakkında İddianame Kabul Edildi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aydın’ın 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasağı istendi.

Cem Aydın Hakkında İddianame Kabul Edildi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın kamu görevlisine 'hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede Aydın'ın 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Aydın'ın iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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