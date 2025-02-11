CHP’li Cem Aydın İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. İddianamede Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

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CHP’li Cem Aydın İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası ifadesi alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

CHP’li Cem Aydın İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

SERBEST BIRAKILMIŞTI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşım sonrasında ifade için adliyeye çağrılmış, Sulh ceza hakimliği Aydın'ın en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

CHP’li Cem Aydın İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 2

'BİZLER KORKMAYIZ'

İfadesinin ardından Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapan Cem Aydın, “Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Bu parti Atatürk'ün partisidir. Tüm genç arkadaşlarımız Mustafa Kemal'in askeridir. Öyle sanmasınlar ki sabah operasyonlarıyla bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız” demişti.

CHP’li Cem Aydın İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 3

'SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıkan Aydın, kendini şu ifadelerle savunmuştu: Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri ve Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retwetlemek suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum.

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Kaynak: Haber Merkezi

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