İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek

Nefes yazarı Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma sürecinin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğu sonrası hızlandığını belirten Erkin, İmamoğlu’nun “Hedefiniz İBB’ye ve bana ulaşmaksa, benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize gerek yok. Siyasi yasak davam orada, madem hedefiniz benim, mert olun, benim cezamı onayın” sözlerine değindi.

İmamoğlu hakkında, Ahmak, Ordu Valisi, Büyükçekmece, Başsavcı, Bilirkişi davalarından 23 yıl 3 ay hapis ve siyasi yasak cezası istendiğini hatırlatan Erkin, sahte diploma soruşturmasına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmeyi aktardı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

İmamoğlu’nun 2019’da dillendirilmeye başlanan ‘diploması’nın soruşturulmaya başlandığını aktaran Erkin, “İmamoğlu’nun yasa dışı yatay geçişle kaydını yaptırtıp mezun olması ve diploma almasının yasalara aykırı olduğunu savunur iddialar yazıldı, çizildi. Bu arada dosyada bulunan YÖK raporunun da “resmi belgede sahtecilik yapılmıştır” yönünde olduğu iddialar arasında. Eğer bu “sahtecilik” iddiası da mahkeme tarafından kabul edilirse İmamoğlu’nun diplomasının iptal edileceği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU O BELGEYİ İFADESİNDE VERECEK

İmamoğlu’nun da 26 Şubat’taki ifadesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde yer alan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı II. Milli Eğitim Şurası ek dökumanını gündeme getireceğini ifade eden Aytunç Erkin, “Girne Amerikan Üniversitesi’nin, Washington DC’deki Southeastern Üniversitesi’ne akredite olarak İşletme Bölümü eğitim programını 1987 yılında başlattığını anlatacağı ifade ediliyor” diye yazdı.

'BELGE YÖK TARAFINDAN KABUL EDİLİYOR'

Odatv’de 21 Ekim’de yer alan haberden alıntı yapan Erkin, şunları aktardı: Belgede yer alan bilgilere göre ABD’deki saygın akreditasyon kuruluşları olan Middle States Association ve Association of Independent Schools and Colleges tarafından onaylanan bu durum ayrıca Türkiye’de dönemin YÖK’ü tarafından da kabul ediliyor. Yani, söz konusu Southeastern Üniversitesi’ne akredite olarak alınan İşletme Bölümü eğitimi, Türkiye tarafından kabul görüyor."

Kaynak: Nefes