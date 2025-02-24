Yolcu Otobüsü Devrilmişti: Korku Dolu Anlar Anbean Kaydedildi

Sivas'tan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü dün kar yağışının etkisiyle devrildi. Yaşanan feci kazada 5 kişi yaralanırken korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Saraykent ilçesi D-200 karayolu Ozan beldesi mevkiinde, Sivas’tan Ankara’ya seyahat eden Huzur Turizm'e ait Setra marka otobüs, buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak dün şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü M.T. ve yolcular K.K., A.K., E.E. ile Y.S. yaralandı.

Yolcu Otobüsü Devrilmişti: Korku Dolu Anlar Anbean Kaydedildi - Resim : 1

Yaralılar hemen çevredeki sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, kazanın ardından büyük bir şok yaşayan yolcular ise olayın etkisiyle uzun süre telaş içinde kaldılar.

Yolcu Otobüsü Devrilmişti: Korku Dolu Anlar Anbean Kaydedildi - Resim : 2

Kaza anının görüntüleri ise otobüs içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün devrilme anı ve yolcuların yaşadığı panik dolu anlar, kazanın korkutucu boyutlarını gözler önüne serdi.

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Kaynak: İHA

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