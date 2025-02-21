Toplu Taşıma Durdu: 48 Saat Boyunca Tüm Seferler İptal Edildi
Berlin’de işveren ve sendika arasında uzlaşı sağlanamayınca toplu taşıma araçlarında 48 saatlik grev başladı. Otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal edilirken, kentte ulaşım durdu.
Kaynak: AA
Almanya’nın başkenti Berlin’de toplu taşımayı kullanan binlerce kişi, 48 saatlik grev nedeniyle ulaşımda büyük sorunlar yaşıyor. Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanlarının iş bırakma eylemi, sabah saat 03.00 itibarıyla başladı ve kent genelinde otobüs, metro (U-Bahn) ve tramvay (Straßenbahn) seferleri tamamen durduruldu.
48 SAATLİK GREV KARARI ALINDI
İşveren tarafı ile çalışanları temsil eden Ver.di sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaş artışları ve ek ödemeler konusunda anlaşmazlık yaşandı. BVG yönetiminin sunduğu zam teklifini yetersiz bulan sendika, çalışanların haklarını savunmak amacıyla 48 saatlik grev kararı aldı.
SENDİKANIN TALEPLERİ VE İŞVERENİN TEKLİFİ
Ver.di sendikası, 16 bin BVG çalışanı için aylık 750 euro maaş zammı, 13. maaş ödemesi, şoförler için 300 euro ek ödeme ve vardiya çalışanlarına 200 euro ek ödeme talep ediyor.
Buna karşılık BVG yönetimi, maaş artışını 2028 yılına kadar kademeli olarak yüzde 17,6’ya çıkarma ve vardiya çalışanları ile şoförlere 200 euro ek ödeme yapma teklifinde bulundu.
SÜRESİZ GREV UYARISI
Sendika tarafından yapılan açıklamada, eğer 21 Mart’ta gerçekleşecek müzakerelerde anlaşma sağlanmazsa, 48 saatlik grevin ardından süresiz grev seçeneğinin gündeme geleceği duyuruldu.