Toplu Taşıma Durdu: 48 Saat Boyunca Tüm Seferler İptal Edildi

SENDİKANIN TALEPLERİ VE İŞVERENİN TEKLİFİ

Ver.di sendikası, 16 bin BVG çalışanı için aylık 750 euro maaş zammı, 13. maaş ödemesi, şoförler için 300 euro ek ödeme ve vardiya çalışanlarına 200 euro ek ödeme talep ediyor.

Buna karşılık BVG yönetimi, maaş artışını 2028 yılına kadar kademeli olarak yüzde 17,6’ya çıkarma ve vardiya çalışanları ile şoförlere 200 euro ek ödeme yapma teklifinde bulundu.